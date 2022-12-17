Другое

Форвард розніс колишнього футболіста та головного тренера збірної України за фото з президентом ФІФА.

Напередодні ФІФА відхилила запит президента України долучитись із власним виступом до церемонії закриття чемпіонату світу-2022 в Катарі в день фінального протистояння між Аргентиною та Францією.

Однак після цього один із футбольних амбасадорів нашої країни, колишній футболіст та головний тренера національної збірної Андрій Шевченко, зробив спільне фото з очільником організації Джанні Інфантіно, який цинічно вимагав "призупинити війну" в Україні на час проведення міжнародної першості перед її початком.

Публікація світлини не залишила осторонь ще одного борця волонтерського фронту за межами України — нападника Романа Зозулю, який виступив із гнівним повідомленням у бік як Інфантіно, так і Шевченка.

"Повністю вся структура ФІФА і далі пляше на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, аби провести ЧС…Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її… Це б***ь як?!?!

Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв’язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 раз на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку…

Це театр, це не головний футбольний орган. Сидячи в своїх теплих домівках, або на курортах с пляшечкою вина, дуже легко вирішувати питання. Це ж тобі не в окопі під розривом снарядів сидіти. Покидьки. Слабаки. Боягузи. Прихвостні.

А тепер перейдемо до самого солодкого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському — просто фоткається з Інфантіно. Із людиною, чию руки в лайні російських грошей.

Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться? Андрію, замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовіча, та пропозицій ввести його в переговорну групу, краще б ви робили з ФІФА орган, який не буде заангажований, та на який не буде мати впливу росія. Не можливо вже все це терпіти.

Запам’ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже впродовж 9 місяців тероризує всю країну. Нищить, ґвалтує, краде, вбиває… А ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію.

І на останок. Якщо хтось забув про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія — ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовічем.

Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія — Сільвіо Берлусконі. Людина, яка товаришує з путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну росію.

Ну і давайте не будемо забувати про НОК. Куди Шевченко пішов разом із всіма з ОПЗЖ. Так, потім люди побачили, хто туди увійшов, підняли бунт, і пан Андрій на своїй сторінці в ФБ одразу відписався, що знімаю свою кандидатуру та звільняється з НОК. Але це тільки в його пості в соцмережах. За документами він і досі там.

Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це! 9 місяців наша земля втрачає кращій синів та дочок. А хтось і далі свого носа не бачить… А деякі тиснуть руки, які по лікоть в крові…", — залишив допис український футболіст.