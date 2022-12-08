Український нападник перейшов до іншого клубу.
Рома Зозуля, фото Райо Махадаонда
08 грудня 2022, 22:00
Колишній нападник Дніпра та Динамо Роман Зозуля перейшов в Райо Махадаонду, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Сторони підписали угоду, що буде діяти до кінця поточного сезону. Українець перебрався в новий клуб на правах вільного агента.
Зазначимо, що це далеко не перший іспанський клуб в кар'єрі Зозулі. Раніше він виступав за Альбасете та Фуенлабраду.
Райо Махадоанда виступає в третьому дивізіоні країни та йде на сімнадцятому місці у своїй групі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зозуля може перебратися до іншого клубу з третього дивізіону Іспанії.