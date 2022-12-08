Іспанія

Український нападник перейшов до іншого клубу.

Колишній нападник Дніпра та Динамо Роман Зозуля перейшов в Райо Махадаонду, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Сторони підписали угоду, що буде діяти до кінця поточного сезону. Українець перебрався в новий клуб на правах вільного агента.

Зазначимо, що це далеко не перший іспанський клуб в кар'єрі Зозулі. Раніше він виступав за Альбасете та Фуенлабраду.

Райо Махадоанда виступає в третьому дивізіоні країни та йде на сімнадцятому місці у своїй групі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зозуля може перебратися до іншого клубу з третього дивізіону Іспанії.