ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Перемовини з організацією все ще тривають.

Фіналі чемпіонату світу-2022 — велика подія. Цього разу за головний трофей боротимуться збірні Франції та Аргентини.

Багато людей будуть спостерігати за цим поєдинком. Саме цим хотів скористатись президент України Володимир Зеленський.

Офіс президента зв'язався з керівниками FIFA з проханням, щоб перед грою Зеленський виступив перед вболівальниками з промовою по відеозв'язку, у якій бажав закликати світ до миру.

Проте у FIFA негативно сприйняли цю ідею. Проте переговори між Україною та керівним органом спорту ще тривають.

Президент України неодноразово намагався використати великі світові події, незалежно від їхньої тематики, щоб утримати світову увагу до війни в Україні.