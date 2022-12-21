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Доволі несподіване рішення на користь гравця Аргентини.

Хоча, без сумніву, є багато хейтерів і багато тих, хто підтримував Францію у фіналі чемпіонату світу з футболу, вилив радості від перемоги Аргентини, не лише від аргентинців, а й у всьому світі, був безпрецедентним.

"Альбіселестес" зуміли увінчати найдраматичніший фінал перемогою по пенальті над суперником, повернувшись додому і побачивши приголомшливі сцени у Буенос-Айресі.

Для багатьох у Бразилії це, безсумнівно, було дуже гіркою пілюлею. На подив, навіть деякі бразильці підтримували Аргентину.

Раніше на турнірі Роналду зізнався, що був би радий бачити Мессі переможцем чемпіонату світу, а Пеле також надіслав повідомлення з привітаннями Аргентині після їхньої перемоги у фіналі.

Тепер, здається, справа йде трохи далі. Адміністратор залу слави Маракани надіслав запрошення до Футбольної асоціації Аргентини з проханням приєднати туди Мессі. Такі люди, як Пеле, Роналдо, Роналдіньо та Гаррінча, є в їхній залі слави, а деякі мають свої сліди, увічнені на скрижалях історії.

Це безпрецедентне визнання в одному з найзапекліших змагань у футболі. Варто нагадати, що минулого року Мессі виграв Кубок Америки на Маракані після успішного поєдинку з Бразилією. Минулого року ці події здавалися б сюрреалістичними.