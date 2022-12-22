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Керманич досі не визначився з власним майбутнім.

Збірна Франції нещодавно поступилась титулом Чемпіонів світу, програвши Аргентині в фінальному поєдинку мундіалю-2022 в Катарі.

Після цього гостро постало питання подальшої співпраці Французької Федерації футболу та головного тренера "Les Bleus" Дідьє Дешама.

Агент 54-річного фахівця Жан-П’єр Бернес прокоментував поточний стан думок його клієнта:

"Це важливе рішення, бо це стосується його майбутнього. Це дуже особистий момент.

Дідьє повернеться до Франції, візьме кілька днів відпочинку для роздумів. Потім, на початку січня, як він заявив, він зустрінеться з президентом Федерації Ле Гре, щоб повідомити йому про своє рішення.

Я вважаю, що всьому потрібен час. Це рішення, яке стосується його професійного майбутнього. Це не робиться легковажно, на стадіоні, після фіналу і тим паче за таким сценарієм. Це рішення, яке потрібно прийняти спокійно.

Звичайно, усі чекають на нього, але я думаю, що Дідьє його ухвалить у потрібний час. Він — господар своїх рішень, і зробить заяву тоді, коли захоче це зробити", — заявив представник французького фахівця.

Збірна Франції працює під орудою Дідьє Дешама з 2012 року, і від тоді ставала чемпіоном світу (2018) та володарем Ліги націй УЄФА (2021).