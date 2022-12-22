Другое

ЗМІ називають трьох претендентів на вакантну посаду.

Напередодні збірна Польщі залишилась без головного тренера, адже Чеслав Міхневич залишив свою посаду.

Раніше ЗМІ писали, що одним з претендентів на це місце є колишній тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко.

Щоправда зараз його немає навіть у трійці можливих претендентів на цю посаду.

Місцеве виданні Meczyki повідомляє, що польська Федерація вивчає варіанти із тренером збірної Саудівської Аравії Ерве Ренаром, колишнім наставником збірної Бельгії Роберто Мартінесом та екс-тренером збірної Швейцарії Владіміром Петковичем.

Президент федерації футболу країни Цезарі Кулеша повідомив, що новий тренер повинен покращити імідж національної збірної та відновити довіру вболівальників.