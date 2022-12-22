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Відомий тренер буде тренувати місцеву збірну.

Відомий ізраїльський фахівець Аврам Грант став новим головним тренером збірної Замбії.

67-річний тренер був представлений 22 грудня як наступник Альоши Асановича, який був звільнений з посади у вересні.

"Я дуже радий бути тут. Це мій перший візит до Замбії. Це прекрасна країна. Я думаю, що Замбія має потенціал, ми поставили цілі, яких ми хочемо досягти.

Я шукав правильний виклик, і тому я обрав Замбію. Я приїхав сюди через виклик, і я сподіваюся, коли я піду звідси, я озирнуся навколо і скажу, що ми зробили хорошу роботу і створили хороший фундамент для майбутнього" — сказав Грант про своє останнє призначення.

Останнім місцем роботи фахівця був індійський клуб Норсист Юнайтед. Він відомий також по роботі у Челсі, Портсмуті, Вест Гемі та збірній Гані.