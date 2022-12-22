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Футболіст намагався обманути тренера збірної.

Колишній нападник збірної Гани, Гоффенгайма та Бурсаспора Прінс Таго заарештований на батьківщині.

Основа причина арешту — шахрайство. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він намагався обманути тренера збірної Гани Джорджа Боатенга.

Боатенг хотів купити автомобіль Lexus, а Таго переконав його, що він може імпортувати авто до Гани за 40 000 доларів.

Боатенг передав йому гроші, але Таго не доставив на адресу Lexus. Пізніше він зізнався, що використав гроші, щоб вирішити особисту проблему.

Футболіста залишили під вартою до 4 січня 2023 року незважаючи на те, що він не визнав себе винним.