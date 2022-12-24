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Збірна найкращих від найпопулярнішої спортивної газети у Франції.

Французька газета L'Equipe представила свою версію символічної збірної найкращих гравців за підсумками 2022 року.

До збірної найкращих потрапили володар Золотого м'яча Карім Бензема, який пропустив ЧС-2022 у Катарі, а також найкращий бомбардир мундіалю Кіліан Мбаппе та найкращий гравець світового турніру Ліонель Мессі.

Повністю збірна виглядає так:

Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія, Реал).

Захисники: Кайл Вокер (Англія, Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Йошко Гвардіол (Хорватія, РБ Лейпциг), Тео Ернандес (Франція, Мілан).

Півзахисники: Лука Модрич (Хорватія, Реал), Каземіро (Бразилія, Манчестер Юнайтед), Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті).

Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ), Карім Бензема (Франція, Реал), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ).

Таким чином, до збірної найкращих потрапили три футболісти мадридського Реала, а також три гравці збірної Франції, яка програла Аргентині у фіналі ЧС-2022.