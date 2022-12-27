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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 грудня.

Завершилася 306 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:





Серед новин:

- у ніч з 25 на 26 грудня росіяни отримали різдвяний подарунок на "дєнь россійского пво". Вибухи пролунали на російському аеродромі Енгельс, де знаходиться російська тактична авіація. Саме звідти терористи роблять масовані обстріли нашої країни. Відомо щонайменше про трьох загиблих росіян, згодом там звучала повітряна тривога;

- Курщина, Бєлгородщина... так, там вибухи!

- Ще одна приємна новина: у російському Новосибірську загорівся склад площею майже 2 тисячі квадратних метрів;

- росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі;

- Стало відомо, що Україна ініціює процес виключення росії з ООН;

- За інформацією ГУР МО України, росіяни вкотре змінили командувача західного ВО;

- З'явилася інформація, що арештований у Ніімеччині розвідник міг передавати росії дані про Україну;

- Казахстан не приєднався до санкцій проти російської терористичної федерації, але допомагати росіянам обходити обмеження також не буде;

- Міністерка у справах Європи уряду Австрії заявила, що в уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ;

- Туреччина відмовилася від 86% російської нафти після введення стелі цін і заборони на страхування танкерів;

- Сполучені Штати Америки розробили спецплан підготовки ЗРК "Patriot" для України значно менш ніж півроку;

- З'явилася інформація, що ремонт "Північних потоків", пошкоджених на дні Балтійського моря, може обійтись у 500 мільйонів доларів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:



Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому — намагаються покращити тактичне положення.

На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це — Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них — Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 — пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. Так, в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК “вагнер”. Крім того, в Первомайську, на території так званого “військового шпиталю”, що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Короткий звіт про сьогоднішній день – ще один день іще одного тижня нашого спротиву.



Перше – фронт. Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую усім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, «мінусувати» їх.



Друге – це енергетика. Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці й інфраструктурі. Готуємося до наступного року, і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обовʼязково зробить.



Третій пункт. Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту в США та реалізації домовленостей. Час втрачати не будемо. Усе, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки можливо.

Слава Україні!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!