Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 грудня.

Завершилася 307 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- рФ потребує переговорів не про Україну, а про власну долю, — ексглава МЗС Литви.

- Швеція додатково виділила Україні понад $19 мільйонів, – міністерство оборони України.

- Конституційний суд визнав, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до росіі.

- Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою, — речник ДПСУ Демченко.

- З нинішньою Росією нормальних відносин бути не може, — глава МЗС Німеччини.

- Рашисти у Херсоні влучили у пологове відділення лікарні ім. Тропіних.

- США передали Україні додаткове обладнання для електромереж на близько $50 мільйонів, — сайт Пентагону.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:



Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха — Луганської.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку, знову, від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

У звʼязку зі значними втратами особового складу, у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.

Звернення Володимира Зеленського:

"Цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас.

Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік.

Дякую всім, хто працює заради України! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність! Дякую всім підрозділам наших сил оборони, які наближають поразку ворога!

Слава Україні!".