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Setanta Sports пропонує вигідні умови новим підписникам.

Новий рік — нові чемпіони. Ми ще не знаємо, що відбудеться в світі спорту 2023 року, але маємо безліч питань. Чи буде в АПЛ новий чемпіон? Які сенсації нам готує УПЛ? Хто стане найкращим в NBA?

Відповіді будуть скоро, і побачити нових чемпіонів можна буде з Setanta Sports. Офіційний транслятор топових змагань пропонує чудову ідею для подарунку спортивним фанатам — річну підписку на вигідних умовах.

З використанням промокоду NY2023 ціна річної підписки на setantasports.com складатиме всього 763 гривні, або приблизно 63 гривень на місяць!

Для оформлення підписки переходьте на новорічний лендінг Setanta Sports. Пропозиція діє лише для нових користувачів платформи.

Зустрічайте нових чемпіонів в новому році разом з Setanta Sports!