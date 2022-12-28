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"Китайські тигри" склали компанію Ухань Чжоер та Хебею.

У рамках 33-го туру китайської Суперліги Гуанчжоу, раніше відомий як Гуанчжоу Евергранд, зазнав домашньої поразки від Чанчунь Ятай з рахунком 1:4.

Через цей незадовільний результат "китайські тигри" за тур до кінця чемпіонату втратили шанси на те, щоб зберегти прописку у вищому дивізіоні країни.

Починаючи з 2011 року Гуанчжоу вісім разів ставав чемпіоном країни, двічі вигравав "срібло", а минулого року фінішував третім.

Крім того, "китайські тигри" у 2013 та 2015 роках вигравали Лігу чемпіонів АФК, а зараз вони вилетіли до другого дивізіону Китаю разом з Ухань Чжоер та Хебеєм (раніше - Хебей Чайна Форчун, яку тренував Мануель Пеллегріні).

Раніше кольори Гуанчжоу захищали такі відомі гравці як Даріо Конка, Лукас Барріос, Алессандро Діаманті, Альберто Джилардіно, Джексон Мартінес, Паульньо, Робіньо, Таліска та Елкесон.