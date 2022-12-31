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Клуб призначив молодого англійця.

Бельгійський Брюгге оголосив про призначення на посаду голоного тренера відомого англійця Скотта Паркера.

42-річний Паркер змінив Карла Хофкенса на цій посаді. Поки невідомо, на який термін розрахований контракт.

Свою тренерську кар'єру він розпочав у команді U-18 Тоттенгема, а потім став помічником тренера Фулгема. У лютому 2018 року Паркер став головним тренером лондонського клубу.

У 2020 році разом з лондонцями він забезпечив клубу підвищення до Прем'єр-ліги. Після кар'єри у Фулгемі Паркер приєднався до Борнмута. Він також допоміг "вишням" піднятися до Прем'єр-ліги.

Скотт Паркер буде представлений вболівальникам та футболістам вже наступного тижня.