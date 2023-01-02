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Бельгійський форвард розповів, кого вважає ідеальним тренером для команди.

Нападник національної збірної Бельгії та міланського Інтера Ромелу Лукаку вважає, що Тьєррі Анрі має очолити команду "червоних дияволів".

"Анрі поважають всі футболісти, він виграв все, що тільки можливо.

Він розуміє, як тренувати, що команда повинна робити, щоб досягати успіху. Знає команду, чемпіонат, персонал. Для мене він ідеальний тренер для нашої збірної", — цитує слвоа Ромелу Лукаку Sky Sport.

Нагадаємо, що з 2021 року Анрі працював помічником в штабі Роберта Мартінеса у збірній Бельгії.

Після провалу на груповому етапі чемпіонату світу-2022 Мартінеса було звільнено з посади головного тренера збірної Бельгії.