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Колишній нападник збірної Італії пішов із життя.

У віці 58 років не стало Джанлукі Віаллі – колишнього футболіста Сампдорії, Ювентуса, Челсі та Кремонезе.

Він боровся із раком підшлункової залози з 2017 року.

У середині грудня 2022 року Віаллі залишив посаду голови делегації збірної Італії, заявивши: "Мета – направити всі сили на боротьбу із захворюванням".

Віаллі виграв Євро-2020 разом із Італією. Будучи гравцем він завоював бронзу Євро-1988 та бронзу ЧС-1990.

Джанлука тренував Челсі та Вотфорд. З лондонцями він виграв п'ять трофеїв.