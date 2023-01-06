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Фахівець висловився про ситуацію українця.

Напередодні Брюгге отримав нового головного тренера — 42-річний англієць Скотт Паркер змінив Карла Хофкенса.

Фахівець лише тиждень працює з командою, а вже залишився задоволений тренуваннями українського форварда Романа Яремчука.

"З того моменту, відколи я тут, Роман Яремчук повноцінно тренувався зі мною, і він мене вразив. Я дуже задоволений тим, що він демонструє", — сказав Паркер nieuwsblad.

Після 18 турів чемпіонату Бельгії Брюгге займає 4 сходинку з 34 заліковими балами в активі. Роман Яремчук у 9 матчах чемпіонату забив два голи та віддав два асисти.