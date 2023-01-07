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Бразильцю готують велику роль у команді з Кріштіану Роналду на вістрі атаки.

Бразильський атакувальний півзахисник Андерсон Соуза Консейсау, більш відомий на широкий загал за ім’ям Таліска, у 2019 році зробив неочевидний вибір на піку своєї кар’єрі, перейшовши з лісабонської Бенфіки до китайського Гуанджоу, після чого за два роки опинився в саудівському Ан-Насрі.

І навряд чи тоді 28-річний виконавець міг подумати, що вже через півтора сезони його партнером по команді стане зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду.

Однак зрештою відомий виконавець підписав контракт із клубом із Ближнього Сходу, після чого почали з’являтись чутки щодо нібито потреби "синьо-жовтих" розпродавати власних футболістів задля збереження фінансової спроможності.

Однак, як повідомляє італійська преса, Таліска за будь-яких умов залишатиметься в команді до завершення контракту (2024), оскільки саме довкола нього Ан-Наср у підсумку хоче побудувати власну команду.

У поточному сезоні бразилець забив 11 голів в 11 матчах.