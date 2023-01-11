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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 січня.

Завершилася 321 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Володимир Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. - Пакистан планує в січні відправити Україні 159 контейнерів із боєприпасами. Як повідомляє The Economic Times, контейнери міститимуть 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, капсулі M82 та підривники PDM. Поставка боєприпасів відбудеться з порту Карачі до порту Гданська в Польщі. - Німеччина виділить Україні €20 мільйонів на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Starlink, третя частина яких забезпечуватиме роботу ЗСУ.

- Канада закупить для України комплекс ППО NASAMS в США. - російська артилерія скоротила інтенсивність вогню на деяких ділянках фронту майже на 75% — CNN. - Українські військові розпочнуть тренування на ЗРК Patriot уже наступного тижня. - Це перша західна високопосадовиця, що відвідала місто з 24 лютого. - Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Харкова. - Моніторингові місії МАГАТЕ прибудуть в Україну на всі АЕС. - ЄС та НАТО підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю, в якій врахували загрози росії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області та Покровка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема: Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків тп всього спектру артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій наших військ в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії позицій Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах 18 населених пунктів, зокрема: Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема: Антонівка, Веселе, Дудчани, Милове та Золота Балка Херсонської області і місто Херсон, є постраждалі серед мирних мешканців.

Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Розмовляв із лідерами європейських держав про ситуацію на полі бою: про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.

Цьому можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. І я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння того, що саме зараз настав час для нових потужних рішень. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію та привести державу-терориста до історичної поразки. Це важливо для глобальної демократії – для всіх тих, хто цінує свободу.

Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну і свободу! Дякую всім, хто воює за незалежність! Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість під час захисту Соледару! Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто працює на посилення України!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!