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Український форвард розпочне поєдинок 20 туру чемпіонату Бельгії з перших хвилин.

У рамках 20 туру чемпіонату Бельгії Брюгге прийме на своєму полі Андерлехт.

Тренерський штаб Скотта Паркера визначився зі стартовим складом своєї команди на це протистояння.

Так, з перших хвилин проти Андерлехта зіграє український форвард Роман Яремчук, тоді як інший українець із Брюгге, крайній захисник Едуард Соболь, розпочне поєдинок на лаві для запасних.

Матч Брюгге — Андерлехт відбудеться сьогодні, 15 січня, о 14:30 за київським часом.