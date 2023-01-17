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Українець отримав неприємно пошкодження.

У рамках 20 раунду бельгійської Ліги Жупіле Кортрейк на виїзді поступився Генту із рахунком 2:1.



На 84 хвилині український захисник Кортреку Олексій Сич був замінений, адже отримав пошкодження.

Пройшовши медобстеження стало зрозуміло, що це травма. 21-річний Сич пропустить від 4 до 6 місяців. В нього пошкодження медіальної зв'язки коліна.

Сич виступає за Кортрейк на правах оренди з львівського Руху. Щоправда в бельгійців є право на викуп футболіста.

У сезоні-2022/23 на рахунку захисника 12 матчів за клуб, один забитий гол, один асист та три жовті картки.