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Колишній вінгер Шахтаря чудово розпочав свою кар'єру в Греції.

У чвертьфіналі Кубка Греції у очному протистоянні зійшлися ПАОК та Панатінаїкос, у якому перемогу здобули підопічні Развана Луческу з рахунком 2:0.

У цьому протистоянні свій дебют за ПАОК здійснив атакуючий півзахисник Тайсон, відомий в Україні за виступами за харківський Металіст та донецький Шахтар.

35-річний бразилець з'явився на полі на 69-й хвилині, вийшовши на заміну замість Халеда Нарея за рахунку 1:0 на користь своєї команди.

Вже на 72-й хвилині Тайсон став героєм гольового епізоду, подвоївши перевагу ПАОКу в рахунку. Таким чином, бразильцеві виявилося достатньо провести лише три хвилини на полі, щоб відзначитись дебютним м'ячем за свій новий клуб.

Відео дебютного гола Тайсона за ПАОК:

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