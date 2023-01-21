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Португальский спеціаліст буде доволі цікавою опцією.

Національна збірна команда Польщі може отримати нового тренера.

За повідомленнями численних журналістів ним стане португалець Паулу Бенту.

Раніше ходили чутки про багатьох спеціалістів, у тому числі щодо Ерве Ренара та Роберто Мартінеса, проте президент польської федерації футболу Цезарі Кулеша, схоже, зупинив свою увагу на тепер вже колишньому тренері Південної Кореї.

Офіційне представлення має відбутися наступного тижня.

Разом з азійським колективом Бенту дістався 1/8 фіналу мундіалю, а раніше доходив до 1/2 фіналу Євро-2012 з Португалією.