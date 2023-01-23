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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 січня.

Завершилася 333 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну — глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

- Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність — президент Зеленський.

- Військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій — Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Шевченка.

- Франція не виключає постачання Україні важких бойових танків "Leclerc" — Макрон на пресконференції з Шольцом.

- Сполучені Штати повинні відправити хоча б один Abrams в Україну, щоб підштовхнути Німеччину до надання власних танків — про це заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США республіканець Майкл Маккол.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ.

У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні.

Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях.

І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Уже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових.

Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки.

І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави.

Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, що забезпечують справедливість! І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину!

Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!