Представник любительського чемпіонату крокує в 1/8 фіналу.
ФОТО ФК ДАРВЕЛ
24 січня 2023, 08:39
У рамках 1/16 фіналу Кубку Шотландії відбулась сенсація — представник п'ятого дивізіону країни Дарвел вибив зі змагання Абердін з вищої ліги країни.
Єдиний гол був забитий 30-річним півзахисником господарів Джорданом Керкпатріком, який колись виступав у чемпіонаті Шотландії за Сент-Міррен.
Далі Дарвел зіграє проти команди з Першої ліги Шотландії Фолкрека в 1/8 фіналу Кубку. Матч пройде 11 лютого.
Дарвел - Аобердін 1:0
Гол: Керкпатрік, 19