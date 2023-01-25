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Представник господарів мундіалю-2022 може піти на підвищення.

Проведення та відповідна участь головної команди Катару в чемпіонаті світу-2022 сприяла знайомству футбольного загалу з представниками цієї країни, які здебільшого виступають у внутрішній першості.

Однак на тому рівні багато з них є справжніми топ-зірками, як-от, наприклад, нападник Акрам Афіф, який у свої 26 років може похизуватись грою в складі іспанського Вільярреала, де виступав, із перервами на оренди до Спортінга з Хіхону та Ейпена, із 2016 до 2020 року, допоки не опинився в своєму поточному клубі — катарському Аль-Садді.

Але стрімке пожвавлення ринку Саудівської Аравії, яке спричинив трансфер португальського нападника Кріштіану Роналду до Ан-Насру, ризикує зачепити ще й представників сусідніх країн.

Оренда на півроку з можливістю повноцінного трансферу — саме таким чином Афіф уже найближчим часом може стати одноклубником Роналду.

У першому ж матчі нового сезону катарської Ліги зірок Акрам забив гол, тоді як за сезон до цього відзначився 15 м’ячами та 19 гольовими передачами в 27 матчах.