Другое

Українець буде виступати віднині на Кіпрі.

Український нападник Артем Громов підписав контракт з АЕКом з міста Ларнака, повідомляє пресслужба клубу.

33-річний футболіст, останнім клубом якого був СК Дніпро-1, підписав контракт на 1,5 роки. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Громова очікують на Кіпрі в найближчі 24 години для завершення трансферу.

Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον 33χρονο (14/01/1990) Oυκρανό επιθετικό Αrtem Gromov για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. https://t.co/0cOs5iprTI — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) January 25, 2023

Нагадаємо, що Громов грав у складі Дніпра-1 проти АЕКу у кваліфікації до Ліги Європи. У лютому доля зведе ці клуби у плей-оф раунді Ліги конференцій.

Усього на його рахунку 1 гол у 14 іграх за дніпрян. Також Громов виступав за Зорю, Динамо, Ворсклу та клуб з країни-терористки, назву якого немає сенсу згадувати.