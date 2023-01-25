Український нападник Артем Громов підписав контракт з АЕКом з міста Ларнака, повідомляє пресслужба клубу.

33-річний футболіст, останнім клубом якого був СК Дніпро-1, підписав контракт на 1,5 роки. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Громова очікують на Кіпрі в найближчі 24 години для завершення трансферу.

Нагадаємо, що Громов грав у складі Дніпра-1 проти АЕКу у кваліфікації до Ліги Європи. У лютому доля зведе ці клуби у плей-оф раунді Ліги конференцій.

Усього на його рахунку 1 гол у 14 іграх за дніпрян. Також Громов виступав за Зорю, Динамо, Ворсклу та клуб з країни-терористки, назву якого немає сенсу згадувати.