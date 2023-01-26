Уругвайський вінгер відзначився у ворота Авеніди, вийшовши на заміну.
Карлос Де Пена, twitter.com/carlosdepena
26 січня 2023, 14:23
В рамках другого туру чемпіонату бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул (чемпіонат Гаушу) Інтернасьйонал зіграв унічию з Авенідою з рахунком 1:1.
Автором єдиного голу у складі Інтера, який і врятував для команди нічийний результат, став колишній вінгер київського Динамо Карлос Де Пена.
30-річний уругваєць вийшов на заміну на 46-й хвилині і фактично відразу повернув рівновагу в рахунку точним ударом у кут з-за меж штрафного майданчика.
Для Карлоса Де Пени цей гол став другим поспіль за Інтернасьйонал. Раніше уругваєць відзначився забитим м'ячем у ворота Жувентуде у першому турі чемпіонату Гаушу.
Всього за Інтернасьйонал Карлос Де Пена провів 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив сім голів та віддав сім результативних передач.