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28-річний захисник перебрався до Греції на правах оренди.

Динамо Київ на своєму офіційному сайті оголосило про відхід крайнього захисника Томаша Кендзьори, який продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції.

28-річний поляк виступатиме за ПАОК на правах оренди, яка буде розрахована до кінця цього сезону.

Нагадаємо, Томаш Кендзьора поповнив лави київського Динамо влітку 2017 року, перейшовши з польського Леха. За "біло-синіх" провів 116 матчів та забив 5 м’ячів.

Також зазначимо, що у березні минулого року польський фулбек на правах оренди виступав за польський Лех, а влітку повернувся до Динамо.