Гарна історія.
Црвена Звезда Шеврон Сініши Михайловича
04 лютого 2023, 17:30
Црвена Звезда та Войводіна вдягнуть спеціальні футболки на згадку про Синішу Михайловича в сьогоднішньому матчі, оскільки легенда Серії А грав за обидва клуби під час кар’єри.
Михайлович провів більшу частину свого життя в Італії як гравець, а потім як тренер, програвши боротьбу з агресивною формою лейкемії в грудні 2022 року.
У всіх його колишніх клубах, зокрема в Сампдорії, Лаціо, Ромі, Мілані та Болоньї відбулися вшанування легендарної фігури.
На передній стороні комплекта буде спеціальна нашивка, яка нагадує час його виступів за клуби, виграшу Кубка європейських чемпіонів у 1991 році, коли Црвена Звезда в Белграді перемогла Марсель по пенальті в Барі.
Саме після цього тріумфу влітку 1992 року він перебрався до Роми, розпочавши свій шлях у Серії А.