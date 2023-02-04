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Гарна історія.

Црвена Звезда та Войводіна вдягнуть спеціальні футболки на згадку про Синішу Михайловича в сьогоднішньому матчі, оскільки легенда Серії А грав за обидва клуби під час кар’єри.

Михайлович провів більшу частину свого життя в Італії як гравець, а потім як тренер, програвши боротьбу з агресивною формою лейкемії в грудні 2022 року.

У всіх його колишніх клубах, зокрема в Сампдорії, Лаціо, Ромі, Мілані та Болоньї відбулися вшанування легендарної фігури.

На передній стороні комплекта буде спеціальна нашивка, яка нагадує час його виступів за клуби, виграшу Кубка європейських чемпіонів у 1991 році, коли Црвена Звезда в Белграді перемогла Марсель по пенальті в Барі.

Саме після цього тріумфу влітку 1992 року він перебрався до Роми, розпочавши свій шлях у Серії А.