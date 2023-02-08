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Football.ua представляє до вашої уваги анонс півфіналу клубного чемпіонату світу.

Півфінальні матчі клубного чемпіонату світу завжди дарують цікаві події. Навіть якщо вивіска не регулярно відповідає статусу матчу такого рівня в уяві вболівальників, це все рівно протистояння різних команд з різних континентів та порівняння принципів підходу до футболу.

АЛЬ-АХЛІ — РЕАЛ МАДРИД

СЕРЕДА, 8 ЛЮТОГО, 21:00. РАБАТ, СТАД МУЛАЙ АБДУЛА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕС МАТОНТЕ (УРУГВАЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



В разі виходу Реалу до фіналу поговоримо детальніше про те, як мадридці виступали у вирішальних матчах за можливість носити відомий шеврон на своїх футболках. Наразі поговоримо щодо виступів саму у півфіналах.

Мадрид завжди долав півфінали на мундіалях, з 2014 року були почергово переможені мексиканські Крус Асуль (4:0) та Америка (2:0), еміратська Аль-Джазіра (2:1) та японська Касіма Антлерс (2:1).

Аль-Ахлі ж є доволі міцною африканською командою, що вельми регулярно виступає на турнірі. Наприклад, у 2021-ому році каїрці поступилися Баварії у півфіналі.

Окрім того, на цій стадії команда була також у 2006-му (1:2 проти Інтернасьоналя з голами Пато та Луїса Адріано), 2012-му (0:1 проти Корінтіанса, майбутнього чемпіона того розіграшу) й 2022-му (0:2 з Палмейрасом з голом колишнього гравця Динамо Київ Дуди).

До Марокко поїхали переможці європейської та африканської чемпіонських ліг. Реал здолав Ліверпуль у минулорічному паризькому фіналі з рахунком 1:0 завдяки голу Вінісіуса та здобув свого чергового вухастика.

Аль-Ахлі ж здолав на своєму шляху деякі колективи з чорного континенту, а потім поступився у фіналі Відаду. До речі, представнику Марокко. В статусі фіналіста найбільш титулований клуб Африки пройшов до плей-оф чемпіонату світу. Можливо, 5 спроба виявиться нарешті вдалою. Що цікаво, Відад встиг поступитися по пенальті Аль-Хілялю у чвертьфіналі.

Жодного разу не зустрічалися між собою Аль-Ахлі та Реал Мадрид, проте немає сумнівів в тому, що легкої прогулянки для мадридців з боку каїрців не планується. Африканський колектив є доволі міцним горішком, який вміє чинити спротив.

Команда Анчелотті зараз перебуває далеко не оптимальних кондиціях й є очевидним фаворитом лише за статусом. Окрім того, додаткова інтрига полягає в грі Андрія Луніна, що пропустив єдиного гола у матчі з Мальоркою, хоча навряд чи потрібно звинувачувати його у пропущеному голі. В українця є шанс виграти ще один мундіаль, теперь вже в клубній кар'єрі, й побажаємо йому удачного виступу. Цікаво, кому вдасться вийти у фінал.

Орієнтовні склади:

Аль-Ахлі: Шенаві — Хані, Метвалі, Абдельмонем, Маалул — Дьєнг — Кахраба, Магді, Солія, Фатхі — Тау

Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Алаба — Кроос, Чуамені, Модріч — Вальверде, Родріго, Вінісіус

Не зіграють: .. — Куртуа, Лукас, Мілітао, Менді, Азар, Бензема