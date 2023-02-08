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Бельгійський голкіпер також пропустить півфінальний матч проти Аль-Ахлі Каір.

Ключовий воротар мадридського Реала Тібо Куртуа не зможе зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє Relevo.

Через м'язову травму стегна 30-річний бельгієць не зіграє у майбутньому півфінальному матчі проти Аль-Ахлі Каір, проте якщо "вершкові" зможуть вийти у фінал турніру, то тренерський штаб Карло Анчелотті не ризикуватиме здоров'ям Куртуа.

Нагадаємо, що півфінал Аль-Ахлі Каїр – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, восьмого лютого, о 21:00 за київським часом.

Фінальний матч Клубського чемпіонату світу, в якому вже точно зіграє Аль Хіляль завдяки перемозі над Фламенго, запланований на 11 лютого. Більш ніж ймовірно, що у воротах "вершкових" весь турнір відстоїть український воротар Андрій Лунін.