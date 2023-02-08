Українець скористався відсутністю Тібо Куртуа.
Андрій Лунін, Getty Images
08 лютого 2023, 19:25
У рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу-2023 мадридський Реал в Рабаті зіграє проти Аль-Ахлі з Єгипту.
Враховуючи травму основного воротаря Тібо Куртуа, у стартовому складі мадридців на цей матч вийде Андрій Лунін.
Реал: Лунін — Начо, Рюдігер, Алаба — Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені — Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лопес, Канісарес, Карвахаль, Валльєхо, Асенсіо, Одріосола, Себальйос, Маріано, Мартін, Аррібас.
Матч Аль-Ахті — Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 8 лютого, о 21:00 за київським часом.