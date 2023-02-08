Другое

Команда зі столиці Іспанії здобула досить впевнену перемогу над каїрським Аль-Ахлі.

У рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу мадридський Реал зустрічався з Аль-Ахлі у місті Рабат.

Мадридці володіли ініціативою протягом усього першого тайму, але забили лише під кінець. Зробив гол Вінісіус Жуніор після помилки захисника.

Тільки-но розпочався другий тайм, як Феде Вальверде подвоїв перевагу номінальних гостей. На 65 Аль-Ахлі відіграв один м'яч Маалул переграв Андрія Луніна з пенальті, розвівши українця та м'яч по різних кутах.

На 86 хвилині Лука Модріч міг забити третій гол у воротар Аль-Ахлі, але не зміг реалізувати 11-метровий удар.

Проте без третього голу Реал з поля не пішов. Родріго скористався пасом від Себальйоса і записав своє ім'я у список бомбардирів цього поєдинку. А згодом Аррібас, який вийшов на 90+8, за декілька секунд забив четвертий.

У фіналі мадридський Реал зустрінеться із Аль-Хілялем із Саудівської Аравії.

Аль-Ахлі — Реал 1:4

Голи: Маалул, 65 — Вінісіус, 42, Вальверде, 46, Родріго, 90+2, Аррібас, 90+8

Незабитий пенальті: Модрич, 86 (Воротар)

Аль-Ахлі: Ель-Шенаві — Махмуд, Маалул, Абдельмонем, Хані — Ахмед, Ель-Шахат, Дьєнг, Ель-Солья, Афша (Кахраба, 88) — Шеріф.

Реал: Лунін — Начо, Рюдігер, Алаба — Кроос (Себальйос, 77), Модріч (Одріосола, 90+5), Камавінга, Вальверде, Чуамені — Родріго (Маріано, 90+5), Вінісіус (Аррібас, 90+8).

Попередження: Абдельмонем, Чуамені.