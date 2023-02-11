Бразильський клуб здобув вольову перемогу над Аль-Ахлі.
Фламенгу, Getty Images
11 лютого 2023, 19:40
У рамках поєдинку за бронзові медалі Клубного чемпіонату світу-2023 каїрський Аль-Ахлі зіграв проти бразильського Фламенгу.
Гості забили першими. На 11 хвилині відкрив рахунок Габігол. Проте господарі відповіли у першому таймі зусиллями Абделькадера, а у другому він же відзначився дублем.
Після сталася прикрість для Аль-Ахлі — захисник Абдуллфатах отримав пряму червону картку. Саме після цього номінальні гості забили три голи. Спочатку відзначився Педру, а на 85 Габігол реалізував 11-метровий. На 90+1 Педру оформив дубль.
Аль-Ахлі — Фламенгу 2:4
Голи: Абделькадер, 37, 60 — Габріель Барбоса, 11, 84, Педру, 77, 90+1
Аль-Ахлі: Ель-Шенаві — Абдуллфатах, Яссер, Абдельмонем, Маалул (Аль-Шахат, 90) — Мохамед, Аттіа, Фаті (Дьєнг, 90), Ахмед — Шеріф (Хані, 75), Тау.
Фламенгу: Сантос — Айртон, Луїз (Пабло, 86), Фабрісіо, Варела — Відаль, Майа, Де Арраскаета, Рібейру (Евертон, 63) — Педру, Габігол.
Попередження: Абдельмонем, Аттіа, Фаті, Де Арраскаета.
Вилучення: Абдуллфатах