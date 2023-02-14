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Бразилець розповів про свої амбіції.

Неймара надихнула перемога Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу, і він також хотів би виграти цей турнір.

"Мессі завжди надихає – з чемпіонатом світу чи без нього. Бачачи, як він перемагає у 34-35 років, я розумію, що теж хотів би того ж. Зараз це здається складним, але я сподіваюся, що все вийде.

Очевидно, що я маю дуже велику мрію – виграти чемпіонат світу. І футбол дає такі сюжети, і саме тому ми любимо цей вид спорту", – наводить слова Неймара Infobae.

Цього сезону на рахунку Неймара 19 матчів у Лізі 1: він забив 12 голів і відзначився 10 ассистами.