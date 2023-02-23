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Українець підписав контракт із клубом Младост Здралови.

Хорватський клуб Младост на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Дмитром Льопою.

Деталі угоди із 34-річним українцем не розголошуються.

Останнім клубом Льопи був ВПК-Агро з Першої ліги України, де він провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що Льопа вже виступав у Хорватії за Осієк, де відіграв 129 поєдинків, забивши 18 голів та віддавши 13 асистів.

До цього Дмитро виступав за Дніпро, Кривбас, запорізький Металург, Карпати, Металіст та Академію Пушкаша.