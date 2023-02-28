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Зіркового португальця визнано найкращим за підсумками лютого 2023 року.

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду офіційно став найкращим футболістом лютого у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє прес-служба турніру.

Цього місяця 38-річний португалець забив вісім голів і віддав дві результативні передачі у чотирьох матчах, за що він і був визнаний найкращим гравцем місяця у внутрішній першості.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов до Ан-Насру після чемпіонату світу-2022 на правах вільного агента. З того моменту він провів шість матчів, забив вісім голів і віддав два асисти.