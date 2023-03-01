Другое

Сьогодні у Греції сталася одна із найбільших залізничних трагедій.

Сьогодні, 1 березня, у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного поїздів, внаслідок чого щонайменше 36 людей загинули, а ще 66 отримали травми.

Залізнична катастрофа сталася неподалік міста Лариса. Вагони пасажирського поїзда, в якому було 350 людей, зійшли з рейок, а пара з них спалахнула.

Уламки поїзда розлетілися на десятки метрів. Рятувальні роботи продовжуються.

У зв'язку з трагедією в Греції оголошено триденну національну жалобу, внаслідок чого було перенесено або скасовано всі спортивні заходи.

Сьогодні у півфіналах Кубка Греції мали зіграти Ламія та ПАОК, а також Олімпіакос та АЕК.