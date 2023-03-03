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Вражаючий результат від лідера Саудівської Аравії.

У рамках 19 раунду чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср вдома змагався з Аль-Батін.

Через те, що суперник у Роналду та компанії займає останню сходинку чемпіонату, було ясно, хто буде більше атакувати.

Але провівши кілька атак, Ан-Наср пропустив. На 17 хвилині уругвайський нападник Ренсо Лопес відкрив рахунок.

В цілому, гості завдали лише два удари у площину воріт Аль-Акіді. Господарі мали 22 удари та 7 у площину.

Забити вперше вдалося вже на 90+3. Луїс Густаво віддав на Гаріба, який зрівняв рахунок. На 92+12 хвилині Аль-Фатіль забив другий гол для Ан-Насра. А на 90+15 відзначився Маран.

Кріштіану Роналду провів на полі усі 90 хвилин + 16 хвилин, які рефері додав до основного часу.

Ан-Насср — Аль-Батін 3:1

Голи: Гаріб, 90+3, Аль-Фатіль, 90+12, Маран, 90+16 — Лопес, 17