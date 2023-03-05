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Форвард також вперше з'явився у старті.

В рамках поєдинку вісімнадцятого туру другого за силою дивізіону чемпіонату Австрії Грацер приймає на своєму полі Адміру.

Нападник Богдан В'юнник, що виступає за господарів на правах орендної угоди з Шахтаря, відзначився дебютним голом наприкінці першого тайму.

Зазначимо, що це був перший матч, коли фрвард з'явився з перших хвилин.

Зазначимо, що оренда розрахована до літа 2023 року. До цього В'юнник з квітня 2022 року захищав кольори швейцарського Цюріху — 14 матчів, 1 асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравець юнацької збірної України перейшов до АЗ Алкмар.