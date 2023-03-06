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Поляк все ще належить Динамо Київ.

У рамках 25 раунду грецької Суперліги ПАОК, який був фаворитом у даній грі (4 місце), приймав Іонікос — аутсайдера чемпіонату (13 місце).

У старті ПАОКа на цю гру вийшов захисник Томаш Кендзьора, який орендований в Динамо. В гостей грав із перших хвилин Дмитро Чигринський.

Побиття гостей розпочалось у першому таймі. Команда Развана Луческу відправила у ворота Іонікоса чотири голи.

А на початку другого тайму свій дебютний м'яч за ПАОК записав на рахунок Кендзьора. До слова сталося для поляка це у другій грі.

На 59 хвилині на полі з'явився ще один відомий українським фанатам гравець — Тайсон. Він зіграв без гольових дій.

Загалом Томаш провів на полі 90 хвилин. Стільки ж зіграв і 36 річний Чигринський. До слова, в українця у цьому сезоні 19 матчів та три жовті у пасиві.