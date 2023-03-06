Поляк все ще належить Динамо Київ.
Томаш Кендзьора. ПАОК
06 березня 2023, 00:50
У рамках 25 раунду грецької Суперліги ПАОК, який був фаворитом у даній грі (4 місце), приймав Іонікос — аутсайдера чемпіонату (13 місце).
У старті ПАОКа на цю гру вийшов захисник Томаш Кендзьора, який орендований в Динамо. В гостей грав із перших хвилин Дмитро Чигринський.
Побиття гостей розпочалось у першому таймі. Команда Развана Луческу відправила у ворота Іонікоса чотири голи.
А на початку другого тайму свій дебютний м'яч за ПАОК записав на рахунок Кендзьора. До слова сталося для поляка це у другій грі.
На 59 хвилині на полі з'явився ще один відомий українським фанатам гравець — Тайсон. Він зіграв без гольових дій.
Загалом Томаш провів на полі 90 хвилин. Стільки ж зіграв і 36 річний Чигринський. До слова, в українця у цьому сезоні 19 матчів та три жовті у пасиві.