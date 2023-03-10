Португалець покидав футбольне поле розводячи руками.
Кріштіану Роналду, Instagram
10 березня 2023, 20:05
У рамках 20 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср програв Аль-Іттіхаду та втратив перше місце.
38-річний Кріштіану Роналду відіграв весь матч, але завдав лише одного удару по воротах. Це була перша поразка португальця з моменту приєднання до клубу.
Після фінального свистка він був не у гарному настрої. Камера зняла, як він, розлючений, бив пляшки та сварився.
Відзначимо, що у 8 матчах за новий клуб в усіх змаганнях на рахунку Роналду 8 голів та дві гольові передачі.