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До цього аргентинець працював помічником головного тренера національної команди.

Прес-служба Венесуельської футбольної федерації оголосила про призначення нового головного тренера збірної Венесуели, яким став Фернандо Батіста.

До цього 52-річний аргентинець із 2021 року працював помічником колишнього наставника національної команди Хосе Пекермана.

Свою тренерську кар'єру Батіста розпочинав із молодіжної збірної Вірменії, після чого працював із молоддю Аргентини.

Наприкінці березня збірна Венесуели проведе два товариські матчі, в яких суперниками будуть Саудівська Аравія та Узбекистан.