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Його збірна Сенегалу була сильнішою за Гамбію.

Завершився Кубок африканських націй U20, а переможцем цього змагання стала збірна Сенегалу. А вінгер київського Динамо Самба Діалло є лідером команди з Сенегалу.

У фінальному поєдинку сенегальці зустрічались із збірною Гамбії.

Команда динамівця повела у рахунку на початку першого тайму, завдяки голу Сулеймана Файє, а на початку другої половини зустрічі Мамаду Камара подвоїв рахунок ударом головою.

Цей рахунок виявився остаточним — команда Діалло виграла медалі змагання.Відзначимо, що Самба не лише вийшов у стартовому складі, а й вивів свою команду на поле у якості капітана. Він провів на полі 90 хвилин.