Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 березня.

Завершилася 386 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Китайські компанії продавали росії гвинтівки, бронежилети і деталі для безпілотників протягом 2022 року. Про це пише Politico з посиланням на митні дані.

Австрія оголосила про приєднання до створення Спецтрибуналу щодо злочинів росії. Таким чином, над цим уже працюють 33 країни.

Німецька асоціація з фехтування скасувала чемпіонат через допуск представників росії й Білорусі. Естонія і Литва оголосили про відправлення нової військової допомоги Україні. ▪️Естонія надасть пакет на майже €500 тис., куди ввійдуть, зокрема, снайперська зброя, спорядження для спецпідрозділів, боєприпаси, патрульні катери та тепловізори. ▪️Литва ж пообіцяла надіслати боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби та військові пайки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли боєприпаси для РСЗВ MARS II. Також у списку є: ▪️5 тис. снарядів калібру 155 мм; ▪️155-мм високоточні боєприпаси; ▪️500 пістолетів SFP9; ▪️4 мобільні антенно-щоглові системи; ▪️2 автонавантажувачі; ▪️2 ангарні тенти і 25 генераторів. Найближчими днями Польща передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані. Решту літаків обслуговують і готують до поставки. Президент Польщі Анджей Дуда.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

За добу противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області; Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка — Луганської.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Запоріжжя; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Зимівник та Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, в місті Токмак, російська окупаційна так звана влада, разом з представниками російської фсб, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян російської федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Настане день – і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день – і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться у залах Міжнародного кримінального суду та національних судів.

У рашизму не вийде залишитись непокараним злом. Покарання буде. Вічна пам’ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!