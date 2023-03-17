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Football.ua проводить опитування серед читачів, щоб визначити фаворитів на вихід у завершальну стадію найпрестижнішого єврокубку.

Напередодні у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якого ми також дізналися сітку стадій плей-оф турніру, що залишилися.

Потенційні півфінальні пари найпрестижнішого єврокубка виглядають так:

​Реал Мадрид (Іспанія) / Челсі (Англія) — Манчестер Сіті (Англія) / Баварія (Німеччина)

Мілан (Італія) / Наполі (Італія) — Інтер (Італія) / Бенфіка (Португалія)

Зважаючи на це редакція Football.ua пропонує своїм читачам спробувати спрогнозувати майбутніх фіналістів та обрати переможців з кожної гілки сітки плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.