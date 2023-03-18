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Португалець перервав свою безгольову серію.

У рамках 21 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср переграв вдома Абху — 2:1.

Ан-Наср програвав після першого тайму за рахунком 0:1 — автором забитого голу став Адам.

Проте у другому таймі ситуація змінилась. Кріштіану Роналду забив зі штрафного удару на 78 хвилині.

Ronaldo. Do meio da rua. De livre. 🚀pic.twitter.com/ZuBrDMzsxf — B24 (@B24PT) March 18, 2023

Після було видалення гравця Абхи, а на 86 хвилині господарі заробили пенальті. Цікаво, що не Роанлду визвався його виконувати, а Таліска. Він свій шанс не змарнував.

Після 21 туру Ан-Наср займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії з 49 балами. На першому місці Аль-Іттіхад з 50 очками.

Безгольова серія Роналду перервалась. Вона тривала три поєдинки.