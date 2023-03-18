Португалець перервав свою безгольову серію.
Кріштіану Роналду, Ан-Наср
18 березня 2023, 22:05
У рамках 21 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср переграв вдома Абху — 2:1.
Ан-Наср програвав після першого тайму за рахунком 0:1 — автором забитого голу став Адам.
Проте у другому таймі ситуація змінилась. Кріштіану Роналду забив зі штрафного удару на 78 хвилині.
Після було видалення гравця Абхи, а на 86 хвилині господарі заробили пенальті. Цікаво, що не Роанлду визвався його виконувати, а Таліска. Він свій шанс не змарнував.
Після 21 туру Ан-Наср займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії з 49 балами. На першому місці Аль-Іттіхад з 50 очками.
Безгольова серія Роналду перервалась. Вона тривала три поєдинки.