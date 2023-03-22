Другое

Уболівальники збірної Угорщини зможуть безкарно використати банери на стадіонах, які демонструють територіальні претензії до інших країн.

Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті повідомила про те, що Спілка європейських футбольних асоціальних (УЄФА) вирішила не забороняти угорським фанатам використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" під час матчів, які будуть проводитися під егідою УЄФА.

Мова йдеться про карту з нинішніми територіями України (Закарпаття), Румунії (Трансильванія), Словаччини, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії, які згідно з умовами Тріанонського мирного договору від 4 червня 1920 року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні (1914-1918).

В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням т. з. "Великої Угорщини", що, за їх словами, "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися з-за кордоном".

При цьому використання подібної символіки, яка має явний посил з територіальними претензіями до ряду європейських країн, можливе згідно з певними правилами: на банері не може бути інших символів чи написів – лише використання кольорів прапора країни.

"Наші вболівальники повинні усвідомлювати, що будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів", — сказано в заяві Асоціації футболу Угорщини.