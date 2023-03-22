Уболівальники збірної Угорщини зможуть безкарно використати банери на стадіонах, які демонструють територіальні претензії до інших країн.
Фото: szovetseg.mlsz.hu
22 березня 2023, 13:05
Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті повідомила про те, що Спілка європейських футбольних асоціальних (УЄФА) вирішила не забороняти угорським фанатам використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" під час матчів, які будуть проводитися під егідою УЄФА.
Мова йдеться про карту з нинішніми територіями України (Закарпаття), Румунії (Трансильванія), Словаччини, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії, які згідно з умовами Тріанонського мирного договору від 4 червня 1920 року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні (1914-1918).
В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням т. з. "Великої Угорщини", що, за їх словами, "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися з-за кордоном".
При цьому використання подібної символіки, яка має явний посил з територіальними претензіями до ряду європейських країн, можливе згідно з певними правилами: на банері не може бути інших символів чи написів – лише використання кольорів прапора країни.
"Наші вболівальники повинні усвідомлювати, що будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів", — сказано в заяві Асоціації футболу Угорщини.