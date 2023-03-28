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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 березня.

Завершилася 397 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

П‘ять бронеавтомобілів «ахмат» не змогли доїхати до окупованої частини Херсонщини. ГУР повідомляє, що так звана друга армія світу не впоралась з управлінням та потрапила в аварію. Чотири з п‘яти автомобілів знищені майже вщент.

Парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Рішення було прийнято переважною більшістю голосів. Останній крок до вступу залежить від рішення парламенту Туреччини, яке очікується найближчим часом.

Генштаб повідомляє, що за період повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 3500 танків.

Довгоочікувані німецькі танки Leopard 2 нарешті прибули в Україну. Минуло два місяці відтоді, як німецький уряд прийняв рішення про надання Україні важких бойових танків. МЗС Китаю відреагувало на план росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. «Слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики», – каже речниця міністерства. Авдіївка на Донеччині потрапила до «червоної зони». Тепер в'їзд до міста закривають для волонтерів та журналістів. Валерій Залужний нагородив легендарного військового з 92-ої ОМБР Руслана Зубарєва відзнакою "Золотий Хрест".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби, підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Товстодубове, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Застосував аерозольні «сльозогінні» гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них — Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Обстріляв Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівку Запорізької області; Антонівку та місто Херсон. Крім того, завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один — по зенітно-ракетному комплексу.

Протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.



Обговорили наслідки російських ракетних ударів по Дніпровській гідроелектростанції. Поспілкувалися про заходи, що вживаються для захисту ДніпроГЕС у разі наступних атак російського агресора.



Детально розглянули ситуацію на Запорізькій АЕС. Без негайного виведення російських військ та персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу.



Вдячний Рафаелю Гроссі за підтримку у питаннях, пов'язаних із гарантуванням безпеки об’єктів ядерної енергетики в Україні. Ваша роль у забезпеченні енергетичної безпеки України сьогодні є дуже важливою.

Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі.

Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.



Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію – генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ.

Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО.

Хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ «Кракен» – як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!

Обговорили на Ставці загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року.

Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Саме тут, у Дніпрі, ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоров’я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році.

Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному і кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти. Стояти міцно і – бити окупанта"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!